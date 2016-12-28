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Крым в 2016 году выполнил ФЦП по своему развитию на 91%

Экономика
До конца года правительство Крыма намерено освоить 98% выделенных денег

Симферополь, 28 Декабря 2016, 18:25 — REGNUM  Правительство Крыма освоило в 2016 году 91% средств федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, что составило 20,5 млрд рублей. При этом планировалось, что за весь год Крым освоит 22 млрд. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По субъективным и объективным причинам выполнение ряда мероприятий растянулось по срокам, — пояснил Аксёнов. — При этом объем финансирования ФЦП Правительством Российской Федерации в общем не уменьшен. Рассчитываем, что после последней корректировки, внесенной в сентябре, все мероприятия будут выполнены. На сегодняшний день мои коллеги гарантируют освоение 98% средств, ведется активная работа на объектах».

Глава республики отметил, что это определённый успех, но ситуация «все еще далека от идеала».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым не смог освоить в 2016 году 3,13 млрд рублей, выделенных республике по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года и перенёс использование этих денег на 2017 год.

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