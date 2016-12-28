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Глава Зауралья назвал рецепт спасения «Курганмашзавода»

Экономика
Ещё один уральский завод может войти в «Ростех». Правда, сроков губернатор Алексей Кокорин не назвал

Курган, 28 Декабря 2016, 17:18 — REGNUM  Предприятие «Курганмашзавод» может войти в корпорацию «Ростех». Об этом на встрече с журналистами заявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас идут переговоры о возможном вхождении «Курганмашзавода» в госкорпорацию. Конкретных сроков, когда это произойдёт, в регионе не называют. Власти питают надежды на то, что переход в госкорпорацию поможет оздоровить оборонное предприятие Зауралья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Курганмашзавод» периодически испытывает финансовые трудности. В мае газовики заявили о долгах завода за газ, а в 2015 году были проблемы с выплатой зарплаты.

Предприятие занимается выпуском БМП. Напомним, 27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 100% акций корпорации «Уралвагонзавод». Также в СМИ была озвучена информация о том, что «Курганмашзавод» уже передают под управление корпорации.

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