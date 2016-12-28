Крым утвердил бюджет на 2017 год: доходы — 131,7 млрд, расходы — 134,8 млрд

В новом бюджете прогнозируется значительный рост доходов республики от налогов и сборов, а также уменьшение дефицита по сравнению с 2016 годом

Симферополь, , 16:30 — REGNUM Госсовет Крыма сразу в двух чтениях утвердил бюджет республики на 2017 год. Доходы составят 131,7 млрд рублей, расходы — 134,8 млрд. Поступления в бюджет Крыма будут состоять из налоговых и неналоговых доходов в размере 33,7 млрд рублей, а также безвозмездных поступлений в размере 98 млрд­. Дефицит в 2017 году составит 3,1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Несмотря на существенный рост расходов (на 12 млрд руб., или 9,8%) в бюджете на предстоящий год удалось сократить дефицит бюджета по сравнению с бюджетом 2016 года более чем в шесть раз — это говорит о проведении целенаправленной работы над сбалансированной бюджетной политикой», — заявила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

По её словам, в 2017 году прогнозируется существенный рост доходов бюджета — на 28,1 млрд рублей, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 6,9 млрд рублей по основным бюджетообразующим налогам: на доходы физических лиц, акцизы, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также налог на имущество организаций.

Из общего объёма расходов бюджета в 134,8 млрд рублей основные траты запланированы на национальную экономику — 50,4 млрд рублей; на образование — 31,6 млрд; на социальную политику — 22,2 млрд; на здравоохранение — 11,7 млрд; на жилищно-коммунальное хозяйство 5,6 млрд; на культуру и кинематографию — 5,5 млрд, на общегосударственные вопросы — 3,3 млрд (в том числе в резервный фонд Совета министров Крыма пойдёт 300 млн рублей); на национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 1,1 млрд; на физическую культуру и спорт — 774,1 млн; на средства массовой информации — 755,5 млн; на охрану окружающей среды — 248,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году бюджет Крыма на 2016 год приняли со следующими параметрами: доходы — 67,4 млрд, расходы — 86,7 млрд. Дефицит бюджета должен был составить 19,3 млрд рублей, а источником покрытия дефицита должно было стать привлечение бюджетного кредита. Бюджет Крыма корректируется раз в квартал. В октябре Госсовет Крыма скорректировал доходную часть бюджета республики на 2016 год, увеличив её до 104,3 млрд рублей, а также расходную часть бюджета, увеличив её до 125,7 млрд рублей.

В 2016 году по итогам 11 месяцев в Крыму во все уровни бюджетов суммарно собрали 44 млрд рублей налогов и сборов.

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