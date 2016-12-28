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Ярославский аэропорт «Туношна»: так полетим?

Экономика
Авиаперевозки в Ярославской области в 2017 году планируют сохранить на прежнем уровне
Ил-62, Ярославль, а/п Туношна
Иллюстрация: Wikipedia.org
Ил-62, Ярославль, а/п Туношна

Ярославль, 28 Декабря 2016, 16:20 — REGNUM  Ярославский аэропорт «Туношна» может оказаться не готов к осуществлению авиаперелетов в Турцию. Для этого у него нет соответствующей инфраструктуры, пояснил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, есть вероятность открытия в 2017 году авиаперелетов на турецкие курорты из Ярославля. Начальник отдела по развитию маршрутной сети аэропорта «Туношна» Вера Власова отметила, что технически такая возможность есть.

Между тем, по словам источника ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, вопрос технической готовности «Туношны» к международным перевозкам остается открытым, поскольку для этого аэропорту требуется серьезная реконструкция и расширение инфраструктуры. Однако соответствующий проект, инициированный правительством региона несколько лет назад, пока остается не реализованным. Источник агентства в правительстве Ярославской области выражает опасение, что новое руководство области пока полностью не оценило перспективы развития аэропорта, поскольку пока не спешит поддержать действующие авиаперевозки — соответствующих договоров на 2017 год, по словам источника, не заключено и денег в бюджете на их осуществление не заложено.

И.о. директора регионального департамента транспорта Евгений Ильичев, в свою очередь, уверяет, что авиаперевозки в 2017 году будут сохранены на прежнем уровне. Впрочем, Росавиация пока не подтвердила объем субсидирования ярославского аэропорта. Неизвестно и то, какие именно направления будут субсидироваться из федерального бюджета.

«Авиаперевозки будем сохранять на прежнем уровне, но сейчас мы ждем информации от Росавиации о субсидировании рейсов. Софинансирование из федерального бюджета составляет 50/50. В региональном бюджете предусмотрены средства на эти цели. Пока постановление Росавиации на согласовании, и какие направления будут субсидироваться — нам не известно. Как только мы получим эту информацию, будем объявлять тендеры и заявлять средства», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Евгений Ильичев.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолеты из Ярославля будут летать в Турцию?

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