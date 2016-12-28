Госдума может запретить вендинговую торговлю спиртосодержащей жидкостью

Москва, , 16:16 — REGNUM Законопроект о запрете через торговые вендинговые аппараты продавать непищевую спиртосодержащую продукцию внес в Госдуму член Совфеда Сергей Рябухин, передает корреспондент ИА REGNUM. Поправками вводится запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции посредством торговых (вендинговых аппаратов).

Кроме того, сенатор указал на то, что низкая цена алкогольной продукции, реализуемой посредством сети интернет, и возможность ее беспрепятственного приобретения в любое время суток делают спрос на нее стабильно высоким, что в свою очередь увеличивает число предложений о продаже алкогольной продукции дистанционным способом. В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в КоАП, дополнив его положениями, устанавливающими ответственность за распространение информации о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом.

Законопроектом предлагается ввести обязанность по установке средств измерения на емкости для приемки фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для лиц, использующих фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанол), спиртосодержащих лекарственных средств, медицинских изделий.

Также предлагается возложить на лиц, осуществляющих закупку и использующих фармацевтическую субстанцию (этанол) для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов, и лиц, осуществляющих производство, хранение, поставку и (или) закупку лекарственных препаратов, обязанность осуществлять их учет и декларирование в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

Кроме того, законопроектом предлагается установить новое основание для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции — наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии неуплаченного в установленный срок административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмотренные КоАП, совершенные в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.