Ярославские антимонопольщики накажут поставщика тепла за отключение военных

Ростов, Ярославская область, , 16:14 — REGNUM Ярославское УФАС заподозрило Ярославскую генерирующую компанию в злоупотреблении своим монопольным положением. О возбуждении дела корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении ФАС по Ярославской области.

Речь идет об отключениях тепла и горячей воды осенью 2016 года военным частям и комиссариату в Ростовском районе Ярославской области. Военные задолжали за услуги ЯГК. Но поставщики тепла по закону обязаны были сначала ввести предупредительные меры, а не сразу перекрывать вентиль.

«Теплоснабжающая компания должна была проинформировать о своих намерениях одновременно с потребителем орган местного самоуправления, орган прокуратуры, федеральный орган по государственному энергетическому надзору. В случае не погашения имеющейся задолженности до истечения указанного в уведомлении срока, может быть введено частичное ограничение потребления. И только в случае непогашения задолженности спустя 10 дней со дня ограничения потребления тепловой энергии, также предварительно уведомив потребителя и указанные органы власти, АО «ЯГК» могло прекратить поставку ресурса», — пояснил ситуацию руководитель Управления ФАС по Ярославской области Алексей Ширков.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в УФАС, если вина поставщиков тепла будет доказана, то им грозит штраф, исчисляемый в процентах от годовой выручки компании и по практике это немалые суммы.

«Ярославская генерирующая компания» принадлежит правительству Ярославской области и сейчас находится в процедуре банкротства — в декабре на ЯГК было введено внешнее управление.

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