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«Главная угроза для Латвии – плохая экономика и демография»

Экономика
Только 10 % населения боится военных действий со стороны иностранных государств

Рига, 28 Декабря 2016, 16:10 — REGNUM  

По мнению жителей страны, главными угрозами для Латвии в 2017 году будут экономический спад, демографические проблемы и беженцы, свидетельствуют результаты исследования «Латвийский барометр Baltic International Bank», сообщает LETA.

Так, определяя три главных внутренних и внешних фактора, которые будут представлять наибольшую угрозу для Латвии в 2017 году, 34% опрошенных назвали экономический спад, 31% — демографические проблемы, 30% — беженцев и ищущих убежища, 26% респондентов назвали плохое и неумелое госуправление, 22% — нелегальных иммигрантов, 21% — коррупцию. Также 17% опрошенных считают угрозой иностранные экономические санкции, еще 17% — деградацию населения, например, нежелание учиться и работать, алкоголизм, 14% — последствия глобализации.

Стоит добавить, что 10% респондентов назвали среди самых реальных угроз — военные действия иностранных государств и терроризм, а еще 10% — преступность.

Напомним, опрос «Латвийский барометр Baltic International Bank» проводится в Латвии ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, самым большим вызовом и угрозой XXI века в Латвии ее жители считают бедность и социальное неравенство. Такие результаты показал опрос, проведенный Рижской юридической высшей школой в сотрудничестве с агентством социологических исследований SKDS. Так, 53,3% опрошенных назвали главной угрозой бедность и социальное неравенство, 44,1% — финансово-экономический кризис, 43,8% — миграционный кризис, чуть более 33% — войну и политическую нестабильность в Европе или за ее пределами, депопуляцию и старение населения, 23,1% — терроризм.

Читайте ранее в этом сюжете: «Угроза безработицы для Латвии более реальна, чем военная агрессия России»

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