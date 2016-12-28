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Дорожный фонд Пензенской области в 2017 году составит 4 млрд рублей

Экономика
В 2017 году в регионе планируется отремонтировать 321,4 км автомобильных дорог областного значения
Ремонт дороги
stux
Ремонт дороги

Пенза, 28 Декабря 2016, 16:00 — REGNUM  Ассигнования дорожного фонда региона на 2017 год запланированы в сумме 4 млрд 281,4 млн рублей, что на 10,4% больше, чем в 2016 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области.

Согласно официальной информации, в 2017 году на дорогах области планируется выполнить ремонт и капитальный ремонт 321,4 км автомобильных дорог регионального значения. Кроме того, будет проведена реконструкция 36,5 км областных автодорог в Бековском, Лопатинском, Лунинском, Сердобском и Шемышейском районах.

Также будут проложены 26 км дорог к сельским населенным пунктам по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

В будущем году состоится ремонт 89,7 км автодорог по приоритетному направлению «Безопасные и качественные дороги» Пензенской агломерации, в том числе по Пензе — 55,4 км, в Заречном — 5,8 км, в Засечном сельсовете Пензенского района — 2,7 км, региональных дорог в Пензенском районе — 10,2 км, федеральных дорог — 15,6 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Пензенской области за счет ассигнований дорожного фонда было построено и отремонтировано более 400 км автодорог.

Сумма, предусмотренная на проведение конкурсов на ремонт дорог в Пензе, в 2016 году составила около 350 млн рублей. На ремонт дорог Пензенской области планировалось направить 2,75 млрд рублей.

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