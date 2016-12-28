Среда, 28 Декабря 2016 года
17:15:09 МСК

Мэрия Курска требует компенсировать вырубку леса в Шуклинке до 7 января

Экономика
Администрация через суд планирует расторгнуть договор с арендатором, который вырубил деревьев на 1,2 млн рублей
Вырубленный лес
ChadoNihi
Вырубленный лес

Курск, 28 Декабря 2016, 15:54 — REGNUM  Иск в суд о расторжении контракта с арендатором, который незаконно вырубил деревья в курском урочище Шуклинка, администрация города подаст до конца 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, сейчас иск находится на согласовании в структурных подразделениях городской администрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года арендатор, который запланировал в урочище Шуклинка строительство линий электропередачи, автодороги шириной 15 м и остановочного павильона, начал вырубать деревья. Причем возведение капитальных объектов, вроде линий электропередач, на этом участке запрещено документацией — договор аренды заключался для организации зоны отдыха на берегу реки Тускарь. Арендатор срубил деревья не только на своем участке, но и за его пределами, причем их точное число установить нельзя, так как пни выкорчевывались бульдозером. Из порубочных остатков, кряжей и пней, сваленных около дороги, образовались несанкционированные свалки.

Активисты ОНФ обратились с просьбой о проверке в прокуратуру и в администрацию Курска, а также предложили пересмотреть положительное заключение экспертизы проекта освоения лесов, подготовленного арендатором лесного участка.

Общественникам удалось остановить вырубку леса и убедить мэрию расторгнуть договор с нарушителем. По последним данным, вырубки велись на площади в 285 квадратных метров. Ущерб от незаконных действий составил 1 млн 246 тыс. 30 рублей. Администрация Курска потребовала от арендатора возместить ущерб до 7 января 2017 года.

По мнению общественников, ущерб от незаконных вырубок должен быть направлен на восстановление лесов, а арендатора нужно внести в список недобросовестных поставщиков услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: Безответственный арендатор нанес курскому лесу ущерб в 1,2 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЛесБумПром и лесное хозяйство
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
NB!
28.12.16
Дмитрий ТёткинОскорбление родины как борьба со скукой
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
28.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMС 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Американо-японские отношения Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.12.16
В администрации США хотят усложнить задачу Трампу — Washington Post
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
ещё главное