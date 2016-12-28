Мэрия Курска требует компенсировать вырубку леса в Шуклинке до 7 января

Администрация через суд планирует расторгнуть договор с арендатором, который вырубил деревьев на 1,2 млн рублей

Курск, , 15:54 — REGNUM Иск в суд о расторжении контракта с арендатором, который незаконно вырубил деревья в курском урочище Шуклинка, администрация города подаст до конца 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, сейчас иск находится на согласовании в структурных подразделениях городской администрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года арендатор, который запланировал в урочище Шуклинка строительство линий электропередачи, автодороги шириной 15 м и остановочного павильона, начал вырубать деревья. Причем возведение капитальных объектов, вроде линий электропередач, на этом участке запрещено документацией — договор аренды заключался для организации зоны отдыха на берегу реки Тускарь. Арендатор срубил деревья не только на своем участке, но и за его пределами, причем их точное число установить нельзя, так как пни выкорчевывались бульдозером. Из порубочных остатков, кряжей и пней, сваленных около дороги, образовались несанкционированные свалки.

Активисты ОНФ обратились с просьбой о проверке в прокуратуру и в администрацию Курска, а также предложили пересмотреть положительное заключение экспертизы проекта освоения лесов, подготовленного арендатором лесного участка.

Общественникам удалось остановить вырубку леса и убедить мэрию расторгнуть договор с нарушителем. По последним данным, вырубки велись на площади в 285 квадратных метров. Ущерб от незаконных действий составил 1 млн 246 тыс. 30 рублей. Администрация Курска потребовала от арендатора возместить ущерб до 7 января 2017 года.

По мнению общественников, ущерб от незаконных вырубок должен быть направлен на восстановление лесов, а арендатора нужно внести в список недобросовестных поставщиков услуг.

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