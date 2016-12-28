Сколько на самом деле стоят железнодорожные подходы к Керченскому мосту?

Керчь, Крым, , 15:44 — REGNUM Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) второй раз не смогло найти подрядчика для строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив максимальной стоимостью 16,9 млрд рублей. На этой неделе агентство объявило третий по счету конкурс. И хотя в связи с этим в СМИ сразу возникли предположения, что сроки строительства будут отложены, Минтранс РФ вскоре заверил, что они останутся неизменными.

Известно, что подходы должны построить к ноябрю 2019 года, а финансирование на проект строительства запланировано начиная с 2017 года. Первый тендер ФКУ «Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта» Росжелдора объявило в конце сентября 2016 года. Первоначально заявки принимались до конца октября, однако из-за технической ошибки срок сначала сдвинули на 7 ноября, а затем, после многочисленных изменений конкурсной документации, — на 8 декабря. Заявка в тот раз пришла только одна — от АО «Железные дороги Якутии» на 16,27 млрд рублей. Компания, впрочем, так и не прошла предквалификационный отбор по опыту создания сложных инженерных объектов, и в середине месяца Росжелдор объявил повторный конкурс, срок подачи заявок по которому был установлен с 12 по 23 декабря.

Однако никаких новых заявок на этот раз не поступило вовсе. Как ранее сообщал «Коммерсантъ», учитывая чрезвычайную сложность проекта из-за высокой сейсмической активности на территории строительства, а также большой вероятности попадания под санкции потенциального исполнителя строительных работ, участники рынка расценили предложенную стоимость по контракту как слишком низкую.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский, теперь можно с уверенностью ожидать, что третий конкурс окончится так же безрезультатно, как и предыдущие.

«Удивляться особо нечему. Если не смогли найти в первые два раза, то в третий ситуация не улучшилась», — заявил Андриевский.

«В данном случае сыграл ряд факторов — условия госконтракта могли не устроить потенциальных подрядчиков; не все готовы связывать свой бизнес с полуостровом, памятуя о западных санкциях; кроме того, опасаются, что на крупной инфраструктурной стройке могут быть проблемы с финансированием, как это уже не раз было при строительстве Керченского моста», — пояснил он.

Что касается последнего пункта, то проблемы возникали в ходе строительства даже у «Стройгазмонтажа», напомнил эксперт, поэтому говорить об остальных участниках рынка и вовсе не приходится.

Наконец, «устройство российского рынка госзакупок не отличается должной прозрачностью, хотя и проводятся открытые аукционы», о чем свидетельствует и Национальный рейтинг прозрачности, подчеркнул Андриевский. При этом следует иметь в виду, что подрядчика для строительства Керченского моста также весьма долгое время не могли найти, напомнил председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К».

По мнению заведующего кафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслана Дзарасова, невозможность предложить рыночно приемлемую цену связано просто со значительными бюджетными ограничениями государства.

«18 км дороги и целый ряд объектов инфраструктуры — около 40 зданий — планируется построить за около 17 млрд рублей. Многие эксперты указывают, что это слишком низкая цена, поскольку существуют значительные риски, которые включают неопределенность рубля к доллару, и второе важнейшее обстоятельство — те, кто будут участвовать в строительстве попадут под действие европейских санкций. И то и другое обстоятельство повышают риск, и люди хотят получать значительную премию за такую работу», — сказал Дзарасов корреспонденту ИА REGNUM.

«На мой взгляд, это связано с тем, что замораживаются расходы государства. Бюджет на предстоящие три года очень жёсткий — впервые в истории постсоветской России планируется сокращение расходов государства темпами более высокими, чем предполагается падение его доходов. За три года предстоящие предполагается, что доходы бюджета сократятся на 0,5% ВВП, а расходы — на 2,5% ВВП», — указал он.

«Видимо, в духе этого сокращения расходов и такой урезанный бюджет по строительству этой железной дороги», — отметил экономист.

По его мнению, существование каких-либо других обстоятельств, в частности чьей-либо заинтересованности в срыве конкурсов, в данном случае представляется маловероятным. «Вообще строительство в целом ведет Ротенберг. Но, насколько известно из других подобных ситуаций, когда хотят отдать тендер какой-то конкретной компании, для того, чтобы эта компания была единственным реальным участником конкурса, создают условия, когда остальные — подставные — компании выдвигают заведомо неприемлемые предложения для государства. Здесь же условия заведомо невыгодные для участников рынка. Поэтому это скорее просто одно из проявлений снижения государственных расходов», — считает Дзарасов.

Тем не менее, по мнению независимого консультанта в области производства конструкционных материалов Дмитрия Новоженова, оценки нерентабельности проекта преувеличены, и, как бы то ни было, в конечном счете работы по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту будут переданы бизнесам Бориса и Аркадия Ротенберга.

«Всем деньги нужны. Если бы этот контракт был нормальный, естественно, было бы множество участников. Скорее всего, это как-то связано с братьями Ротенбергами. И, наверное, подбираются условия тендера так, чтобы прошла именно компания Ротенбергов», — заявил Новоженов корреспонденту

По его мнению, стоимость строительства подходов к Керченскому мосту по проекту, наоборот, достаточно велика. В качестве примера эксперт предложил сопоставить с данным контрактом стоимость «Северного широтного хода» — 230 млрд рублей (по оценке на октябрь 2016 года) при маршруте длиной 707 км, — а стоимость железной дороги в обход Украины длиной 122,5 км оценивается примерно в размере 55 млрд рублей.

«Тем более что там (на подходе к Керченскому мосту) нет никаких больших инженерных трудностей. Это поле. А у нас дороги строились — то же Коротчаево — в условиях болотистой тундры; Эльга (имеется в виду недостроенная ж/д Улак—Эльга — Прим. ИА REGNUM ) пролегает вообще в горной местности — очень тяжелый путь, и там стоимость была куда меньше», — добавил Новоженов.

Таким образом, стоимость работ может выглядеть вполне приемлемо. При этом, по его мнению, структуры, связанные с Ротенбергами, представляют собой «некую франшизу, где подрядчик, скажем, получает свои 50% и при этом получает гарантированный заказ».

В любом случае можно ожидать, что в дальнейшем, как в таких случаях «обычно происходит», проект перейдет в ведение аффилированных с Ротенбергами структур, считает Новоженов. Тем не менее, это еще не говорит о наличии консенсуса по этому вопросу у всех заинтересованных сторон, отражением чего и могут являться попытки провести конкурс, отметил эксперт.

«Они (Ротенберги) достаточно плохо контролируют свои бизнесы, и у разных людей есть нарекания к их работе. Они столько на себя взяли, что сделать толком порой не могут. Наверное, тендер должен выиграть правильный подрядчик. Но кто-нибудь, скажем, например, в «РЖД» не может по этому поводу пока договориться», — предположил Новоженов.

Напомним, что движение машин по Керченскому мосту планируется открыть в декабре 2018 года, а поездов — 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей, а генподрядчиком строительства моста выступает компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. По проекту длина железнодорожного подхода составит 18 км, он будет примыкать к однопутному участку Керчь—Джанкой.