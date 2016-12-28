Среда, 28 Декабря 2016 года
15:47:20 МСК

На улицы Воронежа вернутся эвакуаторы

Экономика
В регионе разработали новые тарифы на услуги штрафстоянок
Эвакуатор за работой
Stolbovsky
Эвакуатор за работой

Воронеж, 28 Декабря 2016, 14:51 — REGNUM  В Воронежской области определен базовый уровень тарифа на эвакуацию и хранение автомобилей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального управления по государственному регулированию тарифов 28 декабря.

Согласно проекту решения управления, в Воронеже перемещение транспорта на спецстоянку будет стоить 2095 рублей, хранение машины составит 41 рубль в час.

В Поворинском и Новохоперском районах доставка автомобиля на штрафстоянку обойдется в 2 тыс. 408 рублей, стоимость хранения составит 34 рубля в час. В Аннинском, Панинском и Эртильском районах тарифы составят 2 тыс. 821 рубль за доставку задержанного автомобиля, 48 рублей в час будет стоить хранение.

Тарифы будут рассмотрены 30 декабря на заседании управления.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2016 года улицы Воронежа остались без эвакуаторов: в силу вступили новые поправки к кодексу об административных правонарушениях, однако областной закон не был приведен в соответствие с ними.

Поправки в областное законодательство депутаты Воронежской области приняли 20 октября. После принятия тарифов эвакуаторы заработают снова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональное законодательство
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
28.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMС 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Американо-японские отношения Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.12.16
В администрации США хотят усложнить задачу Трампу — Washington Post
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Российские саперы обезвредили мины на тысяче гектаров в Алеппо
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
ещё главное