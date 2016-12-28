На улицы Воронежа вернутся эвакуаторы

Воронеж, , 14:51 — REGNUM В Воронежской области определен базовый уровень тарифа на эвакуацию и хранение автомобилей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального управления по государственному регулированию тарифов 28 декабря.

Согласно проекту решения управления, в Воронеже перемещение транспорта на спецстоянку будет стоить 2095 рублей, хранение машины составит 41 рубль в час.

В Поворинском и Новохоперском районах доставка автомобиля на штрафстоянку обойдется в 2 тыс. 408 рублей, стоимость хранения составит 34 рубля в час. В Аннинском, Панинском и Эртильском районах тарифы составят 2 тыс. 821 рубль за доставку задержанного автомобиля, 48 рублей в час будет стоить хранение.

Тарифы будут рассмотрены 30 декабря на заседании управления.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2016 года улицы Воронежа остались без эвакуаторов: в силу вступили новые поправки к кодексу об административных правонарушениях, однако областной закон не был приведен в соответствие с ними.

Поправки в областное законодательство депутаты Воронежской области приняли 20 октября. После принятия тарифов эвакуаторы заработают снова.