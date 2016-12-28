В 2016 году Росатом полностью выполнил гособоронзаказ
Доля современного ядерного вооружения в российской армии составляет 60%
Москва, 28 Декабря 2016, 14:47 — REGNUM
Госкорпорация «Росатом» полностью выполнила государственный оборонный заказ 2016 года. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, сообщили в Росатоме.
«Росатом обеспечивает безопасность страны, выполняя гособоронзаказ в рамках работы своего ядерно-оружейного комплекса, а также участвуя в создании неядерных вооружений», — сказал Лихачев.
Состояние ядерной триады России поддерживается на должном уровне, доля современного вооружения там сейчас составляет 60%.
Он напомнил, что ядерная триада включает три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.
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