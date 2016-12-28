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Латвия в экономическом развитии сильно отстает от Эстонии

Экономика
Расходы на одного жителя существенно различаются

Рига, 28 Декабря 2016, 14:43 — REGNUM  В Латвии на каждого жителя тратится значительно меньше государственных средств, чем в Эстонии, говорится в исследовании сотрудника Латвийского института внешней политики Алдиса Аустерса — «Государственные бюджеты Латвии и Эстонии: не всегда меньше означает меньше», сообщает LETA.

Так, по данным исследования, в Латвии расходы на одного жителя составляют 4500 евро, в Эстонии — 6200 евро. Также в исследовании отмечается, что Латвия с точки зрения численности населения и внутреннего валового продукта больше Эстонии, однако консолидированный государственный бюджет Латвии в 2015 году составил всего 9 млрд евро, тогда как в Эстонии — 8,1 млрд евро. Диспропорция между государствами увеличивается при сравнении основных государственных бюджетов: в 2015 году в основном государственном бюджете Латвии было 5,5 млрд евро, Эстонии — 7 млрд евро, указывает автор.

Исследователь напоминает, что после восстановления независимости динамика экономического развития Латвии и Эстонии существенно различалась, также между странами существуют различия в производительности и конкурентоспособности народного хозяйства.

Так, например, в Латвии намного слабее дисциплина взимания налогов, сильнее теневая экономика, и несмотря на более низкое налоговое бремя в Латвии, налоговая система менее дружественна для развития бизнеса, чем в Эстонии, говорится в исследовании.

Также в Латвии существенно ниже доверие общества к правительству и другим государственным органам, что в свою очередь, отрицательно сказывается на готовности общества принять более высокую налоговую нагрузку.

«Гипотетически, если бы Латвия соответствовала Эстонии с точки зрения экономического развития и правительство было бы столь же эффективным с точки зрения взимания налогов, консолидированный совокупный бюджет Латвии в следующем году составил бы 14,4 млрд евро вместо планируемых 10,2 млрд», — заявляет автор исследования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии — расходы на социальную защиту в процентах от ВВП — самые низкие в Евросоюзе, свидетельствуют последние данные опубликованные Eurostat. Так, расходы на социальную защиту от ВВП страны, в Латвии составляли (14,5%), в Литве (14,7%), в Румынии (14,8%), в Эстонии (15,1%), в Болгарии и Словакии (18,5%), на Мальте и в Польше (19,0%), Чехии (19,7%) и Венгрии (19,9%).

Также президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что в Латвии что-то не в порядке, так как бизнесмены переносят свои предприятия за пределы страны: «Мне не нравится, что Латвию сравнивают с Эстонией, но надо признать, что у соседей лучше бизнес-среда», отметил президент. Президент также считает, что Латвии придётся серьёзно поработать, чтобы бизнес-среда была упорядочена как в Эстонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Среди стран ЕС — Латвия меньше всех тратит на социальную защиту жителей

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