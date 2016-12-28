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Изменен порядок предоставления субсидий бюджетам регионов России

Экономика
Принятые меры позволят усилить ответственность федеральных и региональных органов исполнительной власти при предоставлении и распределении субсидий

Москва, 28 Декабря 2016, 14:41 — REGNUM  Постановлением правительства РФ изменен порядок формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации, сообщается на сайте правительства РФ.

В правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации, в частности, вводится норма, в соответствии с которой субсидии региональным бюджетам предоставляются в соответствии с перечнем приоритетных направлений, по которым софинансируются расходные обязательства субъектов Федерации и муниципальных образований за счёт средств федерального бюджета.

В правила включена методика определения предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов Федерации из федерального бюджета по регионам, рассчитываемого исходя из уровня расчётной бюджетной обеспеченности субъектов Федерации. Она будет применяться начиная с 2018 года.

Установлено, что соглашения о предоставлении субсидий будут заключаться в соответствии с типовой формой соглашения, утверждённой Минфином России.

Предусмотрено право федеральных органов исполнительной власти — главных распорядителей средств федерального бюджета заключать соглашения на срок, превышающий срок действия доведённых лимитов.

Кроме того, внесены изменения, касающиеся применения мер ответственности к субъектам Федерации за недостижение показателей результативности использования субсидий, нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству. В частности, объём средств субсидий, подлежащих возврату из регионального в федеральный бюджет за соответствующие нарушения, определяется в размере 10% от значений, рассчитанных в соответствии с правилами.

Изменены предельные сроки утверждения распределения субсидий между бюджетами субъектов Федерации — до 1 февраля текущего финансового года, и сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий — до 1 марта текущего финансового года.

Принятые решения позволят учитывать предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъектов РФ из федерального бюджета по регионам в целях более справедливого предоставления средств субсидий исходя из финансовых возможностей субъектов РФ, своевременно распределять субсидии, усилить ответственность федеральных и региональных органов исполнительной власти при предоставлении и распределении субсидий.

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