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Установлен порядок предоставления субъектам РФ кредитов в 2017 году

Экономика
Предусматривается возможность предоставления бюджетных кредитов на срок до 5 лет

Москва, 28 Декабря 2016, 14:35 — REGNUM  Постановлением правительства РФ устанавливается порядок, условия предоставления, использования и возврата субъектами Федерации бюджетных кредитов в 2017 году. Предусматривается возможность предоставления в 2017 году бюджетных кредитов на срок до 5 лет, сообщается на сайте правительства РФ.

В федеральном бюджете на 2017 год предусмотрены бюджетные кредиты субъектам Федерации для частичного покрытия дефицитов бюджетов регионов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов регионов.

Бюджетный кредит предоставляется при условии принятия субъектом Федерации обязательств:

— обеспечение в 2017—2022 годах дефицита регионального бюджета на уровне не более 10% суммы доходов бюджета субъекта Федерации (без учёта безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год);

— поэтапное сокращение объёма коммерческой задолженности к сумме доходов регионального бюджета;

— не увеличение и снижение общего объёма государственного долга к сумме доходов регионального бюджета

Предоставление бюджетных кредитов субъектам РФ позволит повысить устойчивость региональных бюджетов, минимизировать риски неисполнения расходных обязательств, продолжить сокращение доли коммерческой задолженности в общей структуре регионального государственного долга.

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