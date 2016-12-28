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«Рубль ставит рекорды»

Экономика
ЦБ РФ не прогнозирует серьезных финансовых потрясений
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 28 Декабря 2016, 14:20 — REGNUM  Рубль держит стабильный уровень в конце года. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что плавающий курс рубля является своеобразным амортизатором для внешних шоков, и этот механизм продолжит работать и в будущем. Именно поэтому регулятор не прогнозирует серьезных финансовых потрясений, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Ранее ЦБ обращал внимание на плюсы свободного курсообразования, теперь они ставятся во главу угла при разговорах о стабильности рубля и экономики. Однако окружающие прекрасно понимают, что этот механизм работает только при условии отсутствия совокупности негативных факторов», — отметила Бодрова.

«Сегодня, 29 декабря, сессия для пары доллар/рубль завершится в диапазоне 60,50−61,00, евро/рубль проторгуется в границах 63−63,75. Эти же значения актуальны и для завтрашнего дня (29 декабря)», — полагает эксперт.

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