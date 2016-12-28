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Число жалоб на качество детских товаров в РФ увеличилось в 1,5 раза

Экономика
Чаще всего в Роспотребнадзор поступают жалобы на качество одежды и обуви для детей

Москва, 28 Декабря 2016, 14:10 — REGNUM  В 2016 году за период работы Всероссийской горячей линии по качеству и безопасности детских товаров специалисты Роспотребнадзора отработали более 14 тысяч обращений, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года (9,5 тыс), сообщили в ведомстве.

Наибольшее число вопросов, интересующих потребителей, касались:

— вопросов продажи некачественной одежды и обуви для детей — 3,8 тысяч обращений (27% от общего числа);

— вопросов приобретения продуктов питания для детей, а также сладких новогодних подарков (наличия документов, подтверждающих безопасность, товаров) — 2,9 тыс. обращений (21%);

— качества и безопасности детских игрушек (отсутствие маркировки и документов, подтверждающих безопасность) — 2,2 тыс. обращений (16%);

— качества и безопасности школьно-письменных принадлежностей учебных пособий, учебников (требования к качеству, порядок возврата) — 1,7 тыс. (12%).

Оставшиеся вопросы, с которыми обращались потребители по телефонам «горячей линии» и на личных консультациях, касались вопросов качества и безопасности изделий по уходу за детьми, детской мебели, печатной книжной и журнальной продукции, а также интерактивных досок, электронных книг и компьютеров.

В ответ на все обращения потребители получили соответствующие разъяснения, консультации. Специалисты Роспотребнадзора по запросу граждан оказали помощь в составлении и направлении претензий в судебные органы, в адрес продавцов детских товаров было составлено 723 претензии.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, всероссийские горячие линии Роспотребнадзора проводятся три раза в год — к Международному дню защиты детей, к новому учебному году и в преддверии новогодних праздников.

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