Генпрокуратура нашла нарушения закона о госзакупках‍ в «Роснано» Экономика В «Роснано» допускалось несвоевременное размещение в единой информационной системе в сфере закупок необходимых сведений

Москва, , 13:44 — REGNUM Генпрокуратура РФ требует от руководства компании АО «Роснано» рассмотреть вопрос об устранении нарушений при госзакупках, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства. Нарушения связаны с несвоевременной оплатой по договорам при закупках. В представлении генпрокуратуры РФ содержится требование устранить нарушения и наказать виновных. Кроме того, в «Роснано» допускалось несвоевременное размещение в единой информационной системе в сфере закупок необходимых сведений. «В целях устранения выявленных нарушений Генеральной прокуратурой Российской Федерации председателю правления компании внесено представление. Поставлен вопрос об ответственности виновных лиц», — сообщает пресс-служба.

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