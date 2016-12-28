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В Великом Новгороде сразу во всех чтениях приняли «шаткий» бюджет-2017

Экономика
За месяц работы согласительной комиссии радикальных изменений в бюджете не произошло

Великий Новгород, 28 Декабря 2016, 13:43 — REGNUM  Бюджет Великого Новгорода на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов депутаты городской думы приняли сегодня, 28 декабря, на очередном заседании сразу во всех чтениях. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, против бюджета проголосовали шесть депутатов фракций ЛДПР, КПРФ и «Яблока». «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а также некоторые депутаты, не входящие ни в одну из фракций, бюджет поддержали.

Председатель комитета финансов Великого Новгорода Елена Медеева сообщила депутатам, что бюджет города на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов остался сформированным без дефицита. Но администрация города с учётом работы согласительной комиссии, которая действовала с 1 декабря, внесла в проект ряд поправок. Так, прогноз по собственным доходам увеличен на 50 млн рублей — за счёт сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность по которым не разграничена. Таким образом, объём бюджета на 2017 год нарастили до 4 млрд 612 млн рублей, бюджеты 2018−2019 годов остались прежними.

«Объём безвозмездных поступлений в бюджет города из бюджета области на 2017 и плановый период остался без изменений», — также подчеркнула Медеева.

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Депутат Илья Костусенко, возглавляющий думскую комиссию по экономике и финансам, назвал бюджет «шатким». По его словам, в результате работы согласительной комиссии ничего «радикального, революционного не произошло», была проведена лишь некоторая балансировка бюджета. При этом депутат заявил, что уверенности в том, что он будет выполнен на 100% по доходам — нет. Костусенко отметил, что главным результатом работы стало то, что удалось сохранить социальные обязательства бюджета и большинство мер социальной поддержки, даже выплаты при рождении двоен. Первоначально их предлагалось сократить, но их сохранили при сокращении вдвое самого размера выплат — с 400 тысяч до 200 тысяч рублей.

Прокурор Великого Новгорода Ефим Мостовщиков отметил, что в бюджете города так и не предусмотрели достаточно средств на погашение долгов по муниципальным контрактам перед малым и средним бизнесом, на исполнение судебных решений и предупредил чиновников об уголовной ответственности.

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О недостатке средств на развитие города заявила и оппозиция, а депутат Константин Хиврич («Яблоко») также отметил закрытость работы согласительной комиссии над проектом бюджета, куда не вошёл ни один депутат от оппозиционных фракций (только от «Справедливой России») и о заседаниях которой депутатам не сообщалось.

Первый вице-губернатор Новгородской области Вероника Минина, присутствовавшая на заседании думы, заявила о необходимости продолжения работы согласительной комиссии по бюджету Великого Новгорода на 2017 год.

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев предложил посвятить социально-экономическому развитию областного центра отдельную встречу, чтобы состоялся «честный разговор» по этому вопросу — например, в рамках парламентских слушаний.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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