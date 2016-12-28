«Газпром» готов идти на встречу Еврокомиссии

Российская компания «Газпром» ответила на претензии Европейской комиссии по поводу антимонопольного расследования в Центральной и Восточной Европе, начатого в 2012 году

Москва, , 14:57 — REGNUM Как объяснили в «Газпроме» во вторник, 27 декабря, предложения со стороны компании являются результатом серьезной проработки. Они демонстрируют готовность российского предприятия по возможности учитывать замечания ЕК по вопросам газового рынка.

В заявлении «Газпрома» отмечается, что предложения компании сформированы по результатам серии консультаций между Россией, Европейским союзом и «Газпромом». Эти переговоры проводятся с 2013 года. За это время стороны могли очень подробно изучить все, чтобы вызывает беспокойство у ЕК.

Заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев выразил надежду на то, что сначала Еврокомиссия, а потом — рынок положительно отреагируют на предложения компании. Они, по мнению Медведева, должны будут помочь в разрешении этого вопроса уже в ближайшее время. Как отметили в «Газпроме», Европейская комиссия изучит предложения российской стороны. При этом, что именно предложила компания, не говорится.

Напомним, что антимонопольное разбирательство против «Газпрома» было начало ЕК в 2012 году. Через три года «Газпрому» были предъявлены официальные обвинения. В сентябре 2015 года компания направила письменный ответ ЕК, в котором не признала себя виновной ни по какому из обвинений. Потом, в декабре того же года, между Еврокомиссией и «Газпромом» прошли две встречи, однако итоги по ним не могли подвести в течение нескольких месяцев.

«Мы бы очень хотели, чтобы эти вопросы не были политизированы. Правда восторжествует», — заявлял Александр Медведев.

Европейская комиссия подозревает российскую компанию в возможном нарушении трех возможных антиконкурентных практиках. Первая претензия касается того, что компания могла устанавливать несправедливые цены на газ, делая привязку к ценам на нефть. Вторая претензия — «Газпром», возможно, не давал пройти свободно потоку газ через территорию стран ЕС, разделяя для этого газовые рынки. Третье — компания могла препятствовать диверсификации поставок голубого топлива.

Так, по мнению ЕК, российская газовая компания могла злоупотреблять доминирующим положением на рынке, нарушая антимонопольное законодательство ЕС. В ответ на это «Газпром» уже направлял в ЕК заявление об антимонопльных претензиях. Тогда официальный представитель Европейской комиссии Рикардо Кардозо говорил, что результаты расследования еще не предрешены.

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В понедельник, 26 декабря, Медведев, комментируя итоги встречи с еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, заявил, что переговоры прошли конструктивно. По их результатам стороны выразили желание найти взаимоприемлемое решение и двигаться вперед.