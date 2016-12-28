На проведение выборов президента РФ предполагается потратить 14,9 млрд руб
Москва, 28 Декабря 2016, 13:30 — REGNUM На проведение избирательной кампании по выборам президента России ЦИК намерен выделить в 2017 году около 14,9 млрд рублей, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.
«Бюджет 2017 года состоит из двух основных цифр. Это цифра, которая выделена нам на проведение избирательной кампании президента, — 14,9 млрд рублей», — сказал Булаев.
Вторая цифра — 5,5 млрд рублей, предполагает средства на финансирование текущей деятельности ЦИК, ее подведомственных организаций и деньги, которые направляются избирательным комиссиям регионов.
Кроме того, еще около 900 млн рублей выделено на проведение довыборов в Госдуму по одномандатным округам.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 октября Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Сергея Нарышкина. Бывший спикер Госдумы избран по Кингисеппскому одномандатному округу Ленинградской области.
С 5 октября Нарышкин возглавляет Службу внешней разведки (СВР).
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