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В РФ разработан проект правил предоставления субсидий для малого бизнеса

Экономика
В качестве нового мероприятия программы выделено создание и развитие МФЦ для бизнеса

Москва, 28 Декабря 2016, 12:40 — REGNUM  Министерство экономического развития РФ разработало проект правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Размер субсидии регионам в 2017 году будет определяться исходя из уровня его бюджетной обеспеченности, количества субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории данного региона, и повышающих коэффициентов для субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и регионов, имеющих на своей территории монопрофильные муниципальные образования.

При распределении денежных средств на софинансирование капитальных вложений определяющим фактором будет необходимость завершения строительства финансируемых ранее объектов и возможность его завершения в 2017 году.

Предусмотрено положение о необходимости направления на поддержку монопрофильных муниципальных образований не менее 10% от выделенной субсидии региону.

Кроме того, запланировано создание системы координации деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП. Такими координаторами станут центры поддержки предпринимательства, созданные в регионах за счет средств федеральной субсидии.

В качестве нового мероприятия программы выделено создание и развитие МФЦ для бизнеса.

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