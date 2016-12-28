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Рост числа безработных отмечен в 81 регионе России

Экономика
Численность безработных граждан за неделю увеличилась на 1,6%
Исаак Сайес. Биржа труда. 1937 Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Москва, 28 Декабря 2016, 12:31 — REGNUM  В России за неделю (15−21 декабря) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,6% и составила 875 тыс. 939 человек (по состоянию на 14 декабря 2016 года — 862 тыс. 350 человек), сообщили в Росстате.

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в г. Москве, Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия и Чеченской Республике.

В 81 субъекте Российской Федерации отмечен рост численности безработных граждан.

По состоянию на 21 декабря 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в России стабильно снижалось с 12 мая 2016 года. Тогда, по данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека. По состоянию на 2 ноября число безработных составляло 833 тыс. 604 человека. Со 2 ноября безработица в стране начала расти. Почти за два месяца ряды безработных пополнили 42 тыс. 335 человек.

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Безработица
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