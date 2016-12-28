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Планы по освоению Пижемского месторождения в Коми закреплены в соглашении

Экономика
Документ подписан между «Руститаном» и госкорпорацией «Росатом»

Сыктывкар, 28 Декабря 2016, 12:12 — REGNUM  В Постоянном представительстве Республики Коми при президенте Российской Федерации компания «РУСТИТАН» и Государственный научный центр России «ВНИИНМ» имени А.А.Бочвара при содействии правительства Республики Коми подписали соглашение о стратегическом партнерстве по реализации инвестиционного проекта по строительству вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения и комплексном освоении титановых месторождений в Республике Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подписание данного соглашения — первый шаг в большом сотрудничестве между компанией и научным центром по реализации указанного инвестпроекта. Сегодняшнее подписание важно для Республики Коми, которая находится в стадии возрождения, подъёма экономики. Республика Коми — богатейшая природная кладовая, и нам совсем небезразлично, кто будет работать с нашими богатствами. Со своей стороны, Правительство региона окажет максимальную организационную поддержку», — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Республики Коми-постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации Григорий Саришвили.

Партнерство сторон направлено на социально-экономическое и промышленное развитие Республики Коми, а также на обеспечение отечественной продукцией организаций и предприятий, входящих в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Освоение проекта осуществляется в рамках государственной программы по импортозамещению в гражданских отраслях экономики и оборонно-промышленном комплексе.

Ведущий российский институт атомной отрасли в рамках реализации проекта разработает эффективные промышленные технологии для получения высокосортных товарных продуктов из сырья Пижемского месторождения, а также примет участие в проектировании и строительстве обогатительного и гидрометаллургического комбинатов на территории Республики Коми.

Для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в освоение минерально-сырьевой базы титана и кварца на территории Республики Коми будет создана рабочая группа при Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу, в состав которой войдут представители Правительства Республики Коми, Госкорпорации «Росатом», компании «РУСТИТАН», а также других заинтересованных лиц.

Отметим, что Верхнепижемский участок Пижемского месторождение титана, расположенный в Усть-Цилемском районе Республике Коми, является крупнейшим в мире по ресурсам титановой руды и комплексным по сопутствующим полезным ископаемым, в породах которого содержатся кварцевые пески, каолинит-кварцевые песчаники, редкие и редкоземельные элементы, базальты, а также золото и алмазы россыпи Ичетью.

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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