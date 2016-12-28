Среда, 28 Декабря 2016 года
15:47:34 МСК

Иран хочет увеличить долю возобновляемых источников в общем энергобалансе

Экономика
Это — однин из приоритетов энергетической промышленности страны

Тегеран, 28 Декабря 2016, 15:02 — REGNUM  Иран, третья страна в ОПЕК по уровню добычи нефти, стремится развивать на своей территории и возобновляемые источники энергии. Так, управляющий директор Организации по возобновляемой энергетике Ирана (известной как SUNA) Сейед Мохаммад Садекзаде заявил, что Тегеран планирует увеличить мощность электростанций альтернативных источников до 1300 МВт в течение ближайших двух лет (в ИРИ это март 2017 — март 2019 годов). Об этом сообщает Tehran Times.

Как отмечает издание, увеличение мощностей станций ВИЭ является одним из приоритетов иранской энергетической промышленности. По словам Садекзаде, в 2016 году показатель по установленной мощности возобновляемых источников демонстрирует 700-процентный рост по сравнению с 2015 годом.

Управляющий директор подчеркнул, что Минэнерго ИРИ для увеличения потенциала использования ВИЭ до 600 МВт планирует строительство электростанций на альтернативных источниках энергии мощностью более 300 МВт в марте 2017 — марте 2018 года. Кроме того, Садекзаде выразил надежду на то, что в течение ближайших двух лет потенциал генерации энергии по ВИЭ достигнет 1300 МВт. А это будет составлять 2% от общей мощности энергетики Ирана.

Отметим, что сегодня иранские электростанции на ВИЭ производят 243 МВт. Большая часть этой мощности приходится на ветроэлектрические установки. Они дают до 158 МВт. Остальное производят солнечные электростанции, малые гидроэлектростанции, а также электростанции, использующие топливо растительного происхождения. В целом доля альтернативной энергетики в общем энергетическом балансе Ирана составляет менее 1%.

Напомним, что в 2015 году на ВИЭ в Иране приходилось 0,01%, притом, что в среднем этот показатель по миру достигает 10%. Глава отдела по охране окружающей среды и устойчивому развитию муниципалитета Тегерана Али Мохаммад Шаери в интервью агентству Shana говорил, что ИРИ имеет значительные запасы энергетический ресурсов. И поэтому может не беспокоиться по поводу новых и альтернативных источников энергии. Так, более 83% общего объема производства электроэнергии страна получает от ТЭС, которые работают на дизельном топливе, природном газе и мазуте.

При этом Шаери отмечал, что Иран стремится снизить энергопотребление в парках страны, а также потреблять 20% энергии из новых источников. Около 70% энергии для освещения и 100% энергии для полива в новых парках Ирана хотят вырабатывать из ВИЭ.

Ранее ИА REGNUM передавало, что китайские, французские и немецкие компании проявляют сильный интерес к Ирану как к стране с высоким потенциалом для развития солнечной энергетики. Так, в октябре сообщалось, что в южном городе Шираз построят новую солнечную электростанцию, и это лишь один из четырех проектов в провинции Фарс, который получает финансирование за счет иностранного капитала.

Читайте ранее в этом сюжете: Иностранцы намерены развивать в Иране солнечную энергетику

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Зеленая» энергетика
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
28.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMС 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Американо-японские отношения Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.12.16
В администрации США хотят усложнить задачу Трампу — Washington Post
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Российские саперы обезвредили мины на тысяче гектаров в Алеппо
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
ещё главное