Иран хочет увеличить долю возобновляемых источников в общем энергобалансе

Тегеран, , 15:02 — REGNUM Иран, третья страна в ОПЕК по уровню добычи нефти, стремится развивать на своей территории и возобновляемые источники энергии. Так, управляющий директор Организации по возобновляемой энергетике Ирана (известной как SUNA) Сейед Мохаммад Садекзаде заявил, что Тегеран планирует увеличить мощность электростанций альтернативных источников до 1300 МВт в течение ближайших двух лет (в ИРИ это март 2017 — март 2019 годов). Об этом сообщает Tehran Times.

Как отмечает издание, увеличение мощностей станций ВИЭ является одним из приоритетов иранской энергетической промышленности. По словам Садекзаде, в 2016 году показатель по установленной мощности возобновляемых источников демонстрирует 700-процентный рост по сравнению с 2015 годом.

Управляющий директор подчеркнул, что Минэнерго ИРИ для увеличения потенциала использования ВИЭ до 600 МВт планирует строительство электростанций на альтернативных источниках энергии мощностью более 300 МВт в марте 2017 — марте 2018 года. Кроме того, Садекзаде выразил надежду на то, что в течение ближайших двух лет потенциал генерации энергии по ВИЭ достигнет 1300 МВт. А это будет составлять 2% от общей мощности энергетики Ирана.

Отметим, что сегодня иранские электростанции на ВИЭ производят 243 МВт. Большая часть этой мощности приходится на ветроэлектрические установки. Они дают до 158 МВт. Остальное производят солнечные электростанции, малые гидроэлектростанции, а также электростанции, использующие топливо растительного происхождения. В целом доля альтернативной энергетики в общем энергетическом балансе Ирана составляет менее 1%.

Напомним, что в 2015 году на ВИЭ в Иране приходилось 0,01%, притом, что в среднем этот показатель по миру достигает 10%. Глава отдела по охране окружающей среды и устойчивому развитию муниципалитета Тегерана Али Мохаммад Шаери в интервью агентству Shana говорил, что ИРИ имеет значительные запасы энергетический ресурсов. И поэтому может не беспокоиться по поводу новых и альтернативных источников энергии. Так, более 83% общего объема производства электроэнергии страна получает от ТЭС, которые работают на дизельном топливе, природном газе и мазуте.

При этом Шаери отмечал, что Иран стремится снизить энергопотребление в парках страны, а также потреблять 20% энергии из новых источников. Около 70% энергии для освещения и 100% энергии для полива в новых парках Ирана хотят вырабатывать из ВИЭ.

Ранее ИА REGNUM передавало, что китайские, французские и немецкие компании проявляют сильный интерес к Ирану как к стране с высоким потенциалом для развития солнечной энергетики. Так, в октябре сообщалось, что в южном городе Шираз построят новую солнечную электростанцию, и это лишь один из четырех проектов в провинции Фарс, который получает финансирование за счет иностранного капитала.

Читайте ранее в этом сюжете: Иностранцы намерены развивать в Иране солнечную энергетику