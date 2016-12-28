Расходы жителей России в путешествиях по стране выросли на 88%

При этом траты российских туристов в зарубежных поездках уменьшились на 24% за 2016 год

Москва, , 12:00 — REGNUM Расходы жителей России в путешествиях по стране в 2016 году выросли на 88% по сравнению с 2015 годом, в то время как их траты в зарубежных поездках уменьшились на 24% за аналогичный период. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщили в АТОР.

На поездки за рубеж российские туристы потратили 3 млрд 235 млн долларов (в 2015 г. — 4 млрд 263 млн), на поездки по России — 10 млрд 471 млн долларов США (в 2015 г. — 5 млрд 571 млн).

По оценке аналитиков АТОР, это беспрецедентно высокая цифра — даже в 2015 г., когда начался рост интереса к отдыху внутри страны, такого прироста не было. «Необходимо понимать, что за год цены внутри страны существенно изменились. То конкурентное преимущество, которое мы получили внутри страны в связи с девальвацией рубля, с удешевлением отечественного продукта, в 2016 году этот тренд хоть имел значение, но был уже не настолько актуальным: отдых подорожал. Это говорит о том, что в развитии туризма сыграло большую роль не только стабилизация рубля, но и стабилизация курса. Нестабильность курса оказывает более негативное влияние, чем стабилизация даже высокого курса», — пояснила Ломидзе.

Она также сообщила, что туризм вошел в тройку отраслей, показавших позитивный эффект развития за исследуемый период. «То есть, импортозамещение и тренд на развитие въездного туризма в отрасли показали позитивные результаты, а предприниматели в целом остались довольны деловым климатом и результатами, которые они получили по итогам года», — резюмировала исполнительный директор АТОР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в РФ продолжился рост внутреннего туризма. Третий год продолжается рост внутреннего туризма — в 2016 году Краснодарский край принял более 15 млн туристов, Крым — около 6 млн, Алтайский край — 2 млн, Санкт-Петербург — 7 млн.

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