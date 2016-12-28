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Избирком Ростовской области потратит на автоуслуги 6,7 млн рублей

Экономика
Средства будут выделены из региональной казны

Ростов-на-Дону, 28 Декабря 2016, 11:37 — REGNUM  

На Дону избирательная комиссия в 2017 году потратит бюджетные деньги на автоуслуги. Так, три автомобиля и один микроавтобус обойдутся региональной казне в 6,7 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря со ссылкой на электронный аукцион, размещенный на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, контракт с исполнителем будет заключен по 31 декабря 2017 года включительно. За это время автотранспорт накатает примерно 13,6 тыс. километров, рабочий день водителей будет не нормирован. Исполнитель также будет обязан предоставить автомобиль в течение 20 минут в случае экстренного вызова.

Отметим, что в Заксобрании Ростовской области также готовы потратить на аренду автомобилей в 2017 году почти 37 млн рублей. Средства также будут выделены из региональной казны. Донским парламентариям нужны 26 автомобилей.

Напомним, в 2017 году правительство Ростовской области потратит на автоуслуги почти 340,7 млн рублей. Так, ‪с 1 января по 31 декабря чиновников будут возить 190 легковых автомобилей, автомобиль «Лаборатория», фургон цельнометаллический, микроавтобус и четыре автобуса.

Подробнее: Ростовская область потратит на автоуслуги почти 340,7 млн рублей

Ростовская область: экс-губернатора обеспечат транспортом на 1,5 млн рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты Общероссийского народного фронта в Ростовской области в 2015 году отмечали, что донской регион непомерно тратит на аренду автомобилей. После этого чиновникам Ростовской области сократили автопарк на 30 единиц. Но автоуслуги после этого ещё и в условиях кризиса только подорожали.

Ранее по теме: ОНФ: Минтранс Ростовской области непомерно тратит на аренду автомобилей

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновникам Ростовской области сократили автопарк на 30 единиц

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