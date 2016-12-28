В Ярославле в новогодние праздники платные парковки станут бесплатными

Ярославль, , 11:14 — REGNUM Мэрия Ярославля анонсировала изменения в схеме движения транспорта в городе в период новогодних праздников. В частности, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, платные парковки будут работать бесплатно.

С 29 декабря по 9 января оставить машину на организованных платных парковках можно совершенно бесплатно. Мэрия напоминает, что такие парковки действуют на Красной площади и на площади Богоявления.

«Кроме того, продолжают работу дополнительные парковки в Казармах, у Ауры, на пл. Труда, у речного вокзала», — уточнили в мэрии Ярославля.

При этом с 25 декабря по 8 января закрыто движение транспорта по Советской площади, а на движение и стоянку по ряду центральных улиц вводятся ограничения.