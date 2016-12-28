Среда, 28 Декабря 2016 года
11:15:04 МСК

США усмотрели в политике внешней торговли РФ ущемление правил ВТО

Экономика
Россия уклонялась от соблюдения правил ВТО в отношении либерализации торговли и соблюдения принципа транспорентности

Вашингтон, 28 Декабря 2016, 11:08 — REGNUM  В течение этого года Россия соблюдала правила Всемирной торговой организации (ВТО) лишь в некоторых сферах. В целом она нарушала принципы организации по либерализации торговли, открытости, предсказуемости — «в угоду внутренней политике импортозамещения», указывается в докладе Управления торгового представителя США.

В докладе сказано, что Россия проявляла себя как ответственный член ВТО лишь по отдельным вопросам. Да, были до согласованных уровней снижены таможенные пошлины, Россия отказалась от ряда защитных мер и приняла участие в формировании обзора по торговой политике организации.

В то же время, другие меры, не связанные с тарифами, были направлены на подрыв ожидаемых результатов от тарифного снижения, на которое пошла российская сторона.

Эти нетарифные меры — непрозрачность правил таможни при оценке стоимости ввозимых в Россию товаров. Также российские правила лицензирования зарубежной продукции и порядок импорта алкоголя авторы доклада оценили как обременительные.

Кроме того, американские эксперты вменяют России в вину дискриминацию в сфере фитосанитарного контроля. Этот пункт непосредственно касается американских импортных товаров сельскохозяйственного производства, на большую часть которой Москва наложила запрет. Есть и другие претензии: в частности, на тему цен при торговле титаном и природным газом.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай будет защищать свои права в ВТО, если Трамп сдержит свои обещания

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя торговля
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Американо-японские отношения Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.12.16
Российские саперы обезвредили мины на тысяче гектаров в Алеппо
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Госдеп — об обвинении Эрдоганом коалиции США: «Это нелепое заявление»
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Самым влиятельным брендом в мире вновь признан Apple
ВашингтонСША Международные экономические рейтинги Экономика
NB!
28.12.16
Китай и Боливия расширят военное сотрудничество
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
28.12.16
Обама готовит России «прощальный подарок» — санкции за кибератаки
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
28.12.16
«День массовых драк» в торговых центрах США — что это было?
АврораСША Массовые драки Общество
NB!
28.12.16
Госдеп США: «Израиль вреден для Ближнего Востока»
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
28.12.16
ООН за вывод поселений из Палестины? — Израиль сделает «наоборот»
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии не принес извинений за Перл-Харбор
ГонолулуСША Военный альянс США и Японии Политика
NB!
28.12.16
«Двое замерзли, один скачет» — 27 декабря на фондовом рынке США
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
ещё главное