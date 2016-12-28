США усмотрели в политике внешней торговли РФ ущемление правил ВТО

Вашингтон, , 11:08 — REGNUM В течение этого года Россия соблюдала правила Всемирной торговой организации (ВТО) лишь в некоторых сферах. В целом она нарушала принципы организации по либерализации торговли, открытости, предсказуемости — «в угоду внутренней политике импортозамещения», указывается в докладе Управления торгового представителя США.

В докладе сказано, что Россия проявляла себя как ответственный член ВТО лишь по отдельным вопросам. Да, были до согласованных уровней снижены таможенные пошлины, Россия отказалась от ряда защитных мер и приняла участие в формировании обзора по торговой политике организации.

В то же время, другие меры, не связанные с тарифами, были направлены на подрыв ожидаемых результатов от тарифного снижения, на которое пошла российская сторона.

Эти нетарифные меры — непрозрачность правил таможни при оценке стоимости ввозимых в Россию товаров. Также российские правила лицензирования зарубежной продукции и порядок импорта алкоголя авторы доклада оценили как обременительные.

Кроме того, американские эксперты вменяют России в вину дискриминацию в сфере фитосанитарного контроля. Этот пункт непосредственно касается американских импортных товаров сельскохозяйственного производства, на большую часть которой Москва наложила запрет. Есть и другие претензии: в частности, на тему цен при торговле титаном и природным газом.

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