Система «Казна» не стала объективным источником информации – СП РФ

Москва, , 11:05 — REGNUM Созданная Росимуществом в 2013 году информационная система «Казна не может служить объективным источником информации ни для принятия управленческих решений в отношении объектов государственной казны, ни для оценки потребности в финансировании по обеспечению их сохранности. Таковы данные аудиторской проверки Счетной палаты РФ, сообщатся на сайте контрольного органа.

Так, в информационной системе отсутствует возможность группировки объектов в разрезе имущественных комплексов или бизнес-единиц, как это заложено в государственной программе. При этом экономически нецелесообразно отчуждение отдельных объектов, входящих в имущественный комплекс, например, санатория, который, как правило, складывается из 30−40 объектов, не связанных между собой.

Полнота и достоверность учета объектов государственной казны Росимуществом не обеспечена, контроль качества формирования сведений об объектах казны его территориальными органами в ИС «Казна» не осуществляется.

Так, согласно данным системы, количество объектов имущества казны Российской Федерации, в отношении которых установлено обременение, составляет 1 536 единиц или 2%. В то же время согласно периодической отчетности территориальных управлений Росимущества количество таких объектов составляет более 10 тыс. единиц.

Напомним, общая стоимость создания, развития и обслуживания информационной системы в 2010 — 2015 гг. составила 32,7 млн рублей.