Более 130 млн рублей должны мурманские предприятия своим сотрудникам

Мурманск, , 11:03 — REGNUM

На 1 декабря 2016 года суммарная задолженность по заработной плате в Мурманской области составила 131,4 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября 2016 года на 1,5 млн рублей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Мурманскстата.

«Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций, — отмечают в ведомстве. — На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 49,5% всей задолженности по заработной плате».

По данным Мурманскстата, численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1737 человек.

«Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 декабря 2016 года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 75 662 рубля», — сообщили в Мурманскстате. При этом, наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 декабря 2016 года приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе, ЗАТО город Североморск и городе Мурманске.

Тем временем, по данным областного правительства, за период с 1 апреля по 1 декабря 2016 года в регионе удалось добиться выплаты задержанной заработной платы работникам 21 хозяйствующего субъекта в общей сумме 113,9 млн руб.

«В то же время на сегодняшний день 35 организаций различных форм собственности допустили долги по оплате труда, при этом 77% таких хозяйствующих субъектов признаны в установленном законом порядке несостоятельными (банкротами), либо находятся в предбанкротном состоянии», — отметили в пресс-службе правительства.

Существенный рост долгов по оплате труда зафиксировали чиновники в декабре текущего года. Причиной стала задержка выплаты заработной платы работникам предприятий, входящих в структуру Спецстроя России. По последним данным, сейчас задолженность по зарплате перед сотрудниками предприятия полностью погашена.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чаще всего с задержками выплат в Мурманской области сталкиваются работники организаций, которые занимаются добычей полезных ископаемых и строительством.

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