Бюджет Пскова на 2017 год принят с дефицитом в 10%

Псков, , 10:57 — REGNUM Депутаты Псковской городской думы сегодня, 28 декабря, приняли бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, параметры бюджета на 2017 год сопоставимы с изначальным бюджетом 2016 года.

Общий объём доходов — 3,33 млрд рублей, расходы — 3,46 млрд рублей. Дефицит бюджета — 128 млн рублей (10%). На плановый период 2018—2019 годов бюджет бездефицитный. «На трёхлетний период запланировано постепенное снижение муниципального долга», — отметили в пресс-службе.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской думы Евгений Самуйлов отметил, что после принятия бюджета в первом чтении учтена часть предложений при сохранении основных параметров — например, предусмотрен первый этап ремонта спортивного клуба «Мастер» и монтаж вентиляции в Городском культурном центре.

К рассмотрению других поправок в бюджет рабочая группа вернётся в феврале 2017 года.

«В рамках тех цифр, которые есть, мы сформировали расходную и доходную части бюджета, некоторые предложения по корректировкам уже учтены, другие — рассмотрим и оценим в ходе дальнейшей работы, в том числе и по средствам на подготовку школ к 1 сентября», — пояснил председатель городской думы, глава Пскова Иван Цецерский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к началу 2017 года верхний предел муниципального долга Пскова достигнет 600 млн рублей, но к 2018 году его планируют снизить на 10 млн рублей, к 2019 году — ещё на 10 млн рублей до 580 млн рублей. Обслуживание муниципального долга в 2017 году останется на уровне текущего года в размере 95,3 млн рублей.

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