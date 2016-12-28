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В РФ вдоль автотрасс создадут более 800 новых объектов дорожного сервиса

Экономика
Предприниматели для создания новых объектов дорожного сервиса вдоль федеральных трасс смогут воспользоваться электронной системой «Бизнес-навигатор»
Автотрасса
Иллюстрация: Rosavtodor.ru
Автотрасса

Москва, 28 Декабря 2016, 10:51 — REGNUM  С 2017 года субъекты малого и среднего предпринимательства для создания новых объектов дорожного сервиса (ОДС) вдоль федеральных трасс смогут воспользоваться электронной системой «Бизнес-навигатор», которая подскажет лучшие места, проанализирует конкурентную среду и даже сама рассчитает первичный бизнес-план, сообщили в Росавтодоре.

Система «Бизнес-навигатор» в 2017 году будет охватывать 169 городов (почти все населенные пункты с населением свыше 100 тыс. чел.) и позволит на электронной карте детально проанализировать спрос и предложение на ту или иную услугу на интересующей предпринимателя территории.

Кроме того, у предпринимателей появится возможность расширить географию поиска территорий для создания своих бизнес-проектов вдоль всей сети федеральных автомобильных дорог.

В «Бизнес-навигатор» будут внесены данные об уже существующих объектах дорожного сервиса вдоль федеральных трасс (12 тыс. объектов), а также отображена информация из генеральной схемы размещения объектов — реестр перспективных ОДС, планируемых к строительству. В частности, предполагается создание более 800 новых объектов сервиса (АЗС, площадки отдыха, мотели, станции техобслуживания, кафе и рестораны), свыше 250 полноценных многофункциональных зон (МФЗ), а также более 200 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что в России дорожное хозяйство динамично развивается и на всех уровнях отмечается прогресс, которого удалось добиться дорожникам на федеральных трассах. К 2018 году вся федеральная автодорожная сеть страны будет приведена в нормативное состояние. По итогам дорожного сезона 2016 года федеральным дорожникам удалось довести до 71% долю протяженности федеральных трасс в нормативном состоянии.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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