В Ярославской области сотрудникам НПЗ выплатили долги по зарплате

Тутаев, Ярославская область, , 10:46 — REGNUM В Ярославской области сотрудникам НПЗ им. Менделеева выплатили заработную плату. Общий объем задолженности составлял 7,5 млн рублей, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Вопрос с выплатой заработной платы сотрудникам Тутаевского НПЗ находился на особом контроле врио губернатора области Дмитрия Миронова — после того, как на встрече с общественностью района 21 декабря к нему обратились представители завода. Председатель правительства области Дмитрий Степаненко при этом заверил, что переговоры с основным акционером завода ведутся уже продолжительное время.

«В переговорном процессе с основным акционером предприятия — Московским кредитным банком — мы находимся уже достаточно длительное время. И мы рады, что руководство банка учло пожелания главы региона Дмитрия Миронова и выплатило заработную плату сотрудникам предприятия именно до Нового года. Общий объем задолженности составлял 7,5 млн руб. 382 сотрудникам сегодня перечислены деньги», — сказал Дмитрий Степаненко.

Он также добавил, что правительство Ярославской области намерено продолжить переговоры с банком по поводу возобновления работы предприятия. Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Ярославской области завод был признан банкротом. При этом финансовые проблемы НПЗ им. Д. И. Менделеева чуть было не обернулись для Ярославской области экологической катастрофой — по умыслу руководства завода, сотрудники предприятия несколько месяцев не получали зарплату. После того как задолженность по заработной плате превысила 30 миллионов рублей, предприятие остановилось, что привело к прекращению работы очистных сооружений на кислогудронных прудах-накопителях, которые находятся в непосредственной близости к реке Печегда, недалеко от места ее впадения в Волгу. В результате этого в водную артерию региона могли попасть 366 тысяч тонн гудрона. Вообще, как выяснилось, ущерб экологии завод наносит с 2013 года — из-за изношенных очистных сооружений, и сумма этого ущерба достигла почти 6 миллионов рублей.

К решению проблемы подключилось правительство Ярославской области, органы следствия и прокуратуры. В итоге, кроме финансовых проблем, завод получил еще несколько уголовных дел — по факту невыплаты заработной платы и по факту ущерба, нанесенного окружающей среде.

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