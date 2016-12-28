Доллар готов протестировать 60,5 рубля

Москва, , 10:35 — REGNUM Российская валюта 28 декабря может укрепиться до 60,5 рубля за доллар на фоне роста цен на нефть марки BRENT выше 56 долларов за баррель. Об этом ИА REGNUM заявил аналитик ГК EXNESS (Группа компаний EXNESS) Сергей Кочергин.

По его словам, дополнительную поддержку рублю окажет спрос на рублевую ликвидность в РФ в связи с уплатой 28 декабря налога на прибыль организаций и размещением ОФЗ в объеме 25 млрд рублей. «Минфину для выполнения плана программы внутренних заимствований на 2016 год в ходе аукционов будет достаточно привлечь 17,8 млрд рублей. Улучшение внешней конъюнктуры и ожидания смягчения монетарной политики в РФ на среднесрочном горизонте в свою очередь подтолкнут инвесторов к покупкам российских долговых бумаг», — добавил Кочергин.

Он полагает, что намерения российского регулятора проводить в 2017 году операции валютного РЕПО (хотя и в 2 раза меньшем объеме, чем в 2016 году) позволят нуждающимся в валютном рефинансировании банкам и экспортерам спокойно работать в период действия западных санкций в отношении РФ (которые были продлены странами ЕС до 31 июля 2017 года).

«Банки и экспортеры в следующем году, видимо, продолжат замещать свои валютные долги рублевыми аналогами. В 2017 году мы допускаем выход Банка России на внутренний валютный рынок, если цены на нефть марки Urals уверенно закрепятся выше 60 долларов за баррель. Однако фундаментальных предпосылок для реализации этого сценария пока не наблюдается (договоренности по сокращению в первой половине 2017 года добычи нефти странами ОПЕК+ могут на деле реализоваться, но не в полном объеме)», — подчеркнул аналитик.

Напомним, что с начала декабря доллар подешевел уже почти на 5 рублей, евро — почти на 6 рублей.