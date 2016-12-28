Без имени, но со вкусом: на Алтае выпустили абсолютно новый сорт сыра

Барнаул, , 10:17 — REGNUM На Троицком маслосырзаводе «родился» абсолютно новый сорт сыра, рецептура которого целых три года зрела в Сибирском НИИ сыроделия. Подробности сегодня, 28 декабря, сообщают «Вести-Алтай».

У нового продукта пока нет пока даже собственного имени, его сейчас подписывают как «Российский». У этих сортов действительно есть что-то общее, но опытные дегустаторы отмечают более натуральный и насыщенный вкус нового сыра. В технологии производства тоже есть отличия.

«Видовой состав заквасок — он разный. Ни в одном продукте не было такого видового состава. Это формирует органолептические показатели совершенно другие. Вкус, цвет, консистенцию», — пояснила главный технолог группы компаний «Киприно» Надежда Копанева.

Новый сыр готовится всего за один месяц — вдвое быстрее, чем аналогичные сорта. К тому же с каждой тонны молока выход сыра на 23 килограмма больше. Как поясняют производители, весь секрет заключается в ферментах: аналог самого известного, сычужного, алтайские ученые научились получать от специальных микроорганизмов.

«Мы применяем современные, естественного происхождения, подчеркиваю, ферментные препараты которые позволяют не только сократить срок созревания сыра, но и продлить его срок годности. Это достижение, которое мы получили в последнее время, и это дает возможность варьировать время реализации сыра, производимого в летний период», — отметил директор Сибирского научно-исследовательского института сыроделия Александр Майоров.

Пробная партия нового сыра составила 2 тонны. Теперь его нужно официально зарегистрировать и, главное, придумать название, — отмечают «Вести».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Алтайский край занял первое место среди субъектов страны по производству сыров и сухой молочной сыворотки. В первом полугодии 2016 года индекс производства в молочной промышленности в регионе составил 100,9 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Со времени введения антисанкций алтайские производители смогли увеличить производство сыров и сырных продуктов на 36%. Причем, в крае освоили производство новых видов, которые ранее ввозили из-за границы: сулугуни, моцареллы, творожного сыра, маасдама и других.

В группе компаний «Киприно» в 2017 году планируют запустить производство заквасок для молочной отрасли, которые в настоящее время на 95% поступают из-за рубежа.

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