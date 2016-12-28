Ford Focus лидирует на вторичном рынке иномарок в России

В целом за 11 месяцев года в РФ было продано 4 млн 906 тыс. легковых автомобилей с пробегом

Москва, , 10:03 — REGNUM С января по ноябрь 2016 года включительно в России было продано 3 млн 295 тыс. подержанных легковых автомобилей зарубежных брендов. Наиболее популярной моделью по итогам 11 месяцев остается Ford Focus, перепроданный в количестве 123 682 единиц, сообщает «Автостат Инфо».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на иномарки с пробегом упал на 3,1%, продажи подержанных Ford Focus сократились на 5,6%. Второе место занимает модель C-класса Toyota Corolla, реализованная в количестве 105 213 единиц, что на 4% меньше, чем годом ранее.

На третьем месте — бизнес-седан Toyota Camry, спрос на который на вторичном рынке вырос на 2,8% и составил 68 684 единиц. Далее идет внедорожник Chevrolet NIVA (64 028 единиц, +0,9%) и Renault Logan (63 971 шт., — 6,8%).

В десятку самых востребованных иномарок с пробегом также вошли Daewoo Nexia, Hyundai Solaris, Opel Astra, Mitsubishi Lancer и Volkswagen Passat. В целом за 11 месяцев года на российском рынке было продано 4 млн 906 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 6,7% меньше, чем в 2015 году. Доля иномарок в них составляет 67,2%.