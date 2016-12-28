Брянский бизнесмен недоплатил государству 87 млн рублей

Брянск, , 09:47 — REGNUM В Брянской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Технологии Будущего», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СК России. Дело направлено в суд.

По версии следствия, мужчина в течение 2012 и 2013 года оформлял фиктивные договоры на поставки и бухгалтерские документы о несуществующих сделках. На основании «липовых» документов составлялись налоговые декларации, в которых налог на добавленную стоимость был понижен на 87 млн рублей.

Сейчас на имущество предпринимателя наложен арест. Дата судебного заседания пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году по подозрению в совершении аналогичного преступления был задержан депутат Брянской областной думы Александр Тюлин. По версии следствия, по указанию депутата сотрудники лесопромышленного предприятия, которое принадлежит Александру Тюлину, вносили в налоговые декларации ложные сведения. В итоге, по оценкам следователей, ущерб составил 34 млн рублей. Кроме того, депутат обвиняется в незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере.