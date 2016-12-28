В КНР заработал седьмой частный банк Sanxiang Bank

До прихода Си Цзиньпина к власти деятельность частных банков была запрещена

Пекин, , 09:23 — REGNUM Власти провинции Хунань сообщили об открытии еще одного частного банка на территории КНР. Sanxiang Bank стал седьмым банком, не принадлежащим государству. Открытие новых коммерческих банков сигнализирует об успешности кампании правительства КНР по поддержке частного капитала в банковской отрасли.

Установной капитал нового банка составил 3 млрд юаней ($ 432 млн). Sanxiang Bank основан совместными усилиями сразу нескольких китайских корпораций: Sany Group, Hunan Hansen Pharmaceutical и еще 8 частных компаний, расположенных в провинции Хунань, пишет «Синьхуа».

Председателем правления Sanxiang Bank был выбран 32-летний Лян Цзайчжун— старший сын владельца корпорации Sany Group.

«Частные банки должны создавать и постоянно развивать новые бизнес-стратегии, которые будут значительно отличаться от тех программ, которые предлагают государственные банки. Мы готовы предложить частным лицам более выгодные проценты по вкладам, нежели государственные банковские системы», — сообщил на церемонии открытия Лян Цзайчжун.

Создание частных банков стало одной из многочисленных инициатив, предложенных командой Си Цзиньпина. По мнению чиновников, благодаря созданию частных учреждений жители КНР могут получить более выгодные условия по вкладам и кредитованию, что положительно скажется на экономике страны.