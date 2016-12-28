Утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Хелснет»

«Дорожная карта» будет реализована в три этапа с 2017 по 2035 год

Москва, , 09:22 — REGNUM Решением президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России утверждена «дорожная карта» «Хелснет» (HealthNet) Национальной технологической инициативы (НТИ). Основные направления реализации «дорожной карты» — информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина, здоровое долголетие.

Цель дорожной карты НТИ «Хелснет» — координация действий органов исполнительной власти, институтов развития, государственных и частных компаний, общественных организаций по реализации инициатив, направленных на увеличение продолжительности и качества жизни граждан, обеспечение лидерства и конкуренции российских компаний на глобальном рынке здравоохранения.

«Дорожная карта» будет реализована в три этапа.

Первый этап (2017−2019 годы) — создание необходимой инфраструктуры развития малых компаний рынка «Хелснет». Малые компании должны обеспечить поток высокотехнологичных разработок и решений.

Второй этап (2020−2025 годы) — создание и развитие инфраструктуры для поддержки средних компаний рынка «Хелснет»: обновление нормативно-правовой базы в связи с появлением новых технологий и новых подходов, выявленных на первом этапе.

Третий этап (2026−2035 годы) — реализация долгосрочных проектов, включающая тиражирование технологических решений посредством развития компаний, и полноценный запуск проектов, пилотные стадии которых были реализованы на первом и втором этапах.

В результате реализации ДК НТИ «Хелснет» к 2035 году пять российских компаний, работающих в сегментах рынка «Хелснет», должны войти в число первых 70 компаний в мире на этом рынке по объёму продаж; 70% продуктов и услуг сегментов рынка «Хелснет» должны иметь полный цикл производства в России; по объёму потребления продуктов рынка «Хелснет» на душу населения Россия должна войти в число первых 20 стран в мире.