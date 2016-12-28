Правительство РФ утвердило порядок мониторинга цен строительных ресурсов

Москва, , 09:11 — REGNUM Постановлением правительства РФ установлен порядок мониторинга цен строительных ресурсов. Определены виды информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов, и порядок её предоставления, сообщается на сайте правительства РФ.

Будет сформирован перечень юридических лиц, которые должны предоставлять информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов. Юридические лица, включённые в этот перечень, ежеквартально будут предоставлять актуальную информацию о ценах строительных ресурсов путём её размещения в информационной системе по специальной форме.

Информация для формирования сметных цен строительных ресурсов будет включать, частности, средневзвешенную по объёмам и цене за отчётный период отпускную цену (цену реализации) строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, произведённых в России либо ввезённых в Россию; цену услуг по перевозке (доставке) строительных ресурсов; среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников по полному кругу организаций по субъектам РФ.

Сметные цены строительных ресурсов, определённые Минстроем России по результатам мониторинга, будут размещаться в информационной системе.

Мониторинг позволит повысить качество ценообразования и сметного нормирования, оценки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства.