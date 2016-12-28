Подарок к Новому году: Астраханцам вернули 19,5 млн руб. долгов по зарплате

Астрахань, , 09:08 — REGNUM В Астраханской области работники автономного учреждения «Левобережный лесхоз» почти год ждали выплаты части заработной платы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 28 декабря, за нарушение прав трудящихся ответит директор предприятия. Он уже попал под уголовное преследование по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев).

Задолженность перед 93 работниками накопилась еще с осени прошлого года. За четыре месяца сумма перевалила за 1,8 млн рублей.

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Возможность погасить долги у директора была. В это время он оплачивал займы, рассчитывался с кредиторами, приобретал горюче-смазочные и комплектующие материалы, совершал иные платежи.

Расследование дела в отношении руководителя лесхоза еще продолжается, но долги перед работниками по заработной плате уже погашены.

Также, после вмешательства прокуратуры, снизилась и задолженность перед работниками судостроительного завода «Красные баррикады» — на 17 млн рублей, а перед сотрудниками ОАО «Астраханский продукт» — на 700 тыс. рублей.

Еще в ноябре руководителям обществ были внесены представления о недопущении нарушения прав граждан на своевременные выплаты. И.о. генерального директора «Красных баррикад» был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 15 тыс. рублей.

Производство по делу об административном правонарушении в отношении должностных лиц ОАО «Астраханский продукт» пока только ведется.

Также проводятся и процессуальные проверки по фактам невыплаты заработной платы работникам двух предприятий. По их результатам могут быть возбуждены уголовные дела.

По данным Росстата, на 1 ноября в Астраханской области объем просроченной задолженности работодателей перед своими сотрудниками вырос за месяц в 3,7 раза и составил 11,9 млн рублей.

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