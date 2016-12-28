Определены 20 регионов России, где планируется создать ТОРы

Москва, , 09:05 — REGNUM Постановлением правительства РФ утвержден перечень регионов России, на территориях которых допускается создание зон территориального развития. Это позволит регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно закону о зонах территориального развития в Российской Федерации предусмотрено, что перечень должен актуализироваться один раз в три года.

В перечень включаются 20 субъектов Федерации, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения субъекта Федерации. Подписанным постановлением утверждена новая редакция перечня ТОРов.

Территории, входящие в обновленный перечень, получат государственную поддержку.

Перечень регионов России, на территориях которых допускается создание зон территориального развития:

1. Республика Адыгея

2. Республика Алтай

3. Республика Бурятия

4. Республика Дагестан

5. Республика Ингушетия

6. Кабардино-Балкарская Республика

7. Республика Калмыкия

8. Карачаево-Черкесская Республика

9. Республика Карелия

10. Республика Северная Осетия — Алания

11. Республика Тува

12. Чеченская Республика

13. Забайкальский край

14. Приморский край

15. Ивановская область

16. Кировская область

17. Курганская область

18. Магаданская область

19. Мурманская область

20. Еврейская автономная область