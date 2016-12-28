Медведев разрешил 6 регионам СКФО создавать зоны территориального развития

Грозный, , 08:51 — REGNUM 20 субъектов РФ смогут создавать на своей территории зоны территориального развития. В это перечень вошли шесть республик Северного Кавказа: Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня. Юридические лица, занимающиеся производственной деятельностью в границах этих зон, получат поддержку из федерального центра.

Об этом решении объявил в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает 28 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил премьер-министр, создание зон территориального развития предоставит возможность регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста.

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На развитие Северного Кавказа добавили 120 млрд рублей

Отметим, что в законе о зонах территориального развития, принятом в 2011 году, говорится о том, что список субъектов, в которых допускается создание таких зон, должен обновляться каждые три года. Предыдущий список таких регионов был утвержден три года назад. Постановление от 22 декабря 2016 года обновило состав субъектов, где разрешено создавать такие зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие десять лет на развитие Северо-Кавказского федерального округа выделят 320 млрд рублей. Ещё 1,4 трлн рублей регион должен привлечь в виде частных инвестиций.