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«Пара доллар/рубль волнуется»

Экономика
В центре внимания — отчет Минэнерго США по запасам нефти
Курс валют
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Курс валют

Москва, 28 Декабря 2016, 08:40 — REGNUM  Пара USD/RUB сегодня, 28 декабря, переживет самый волнительный день на этой предновогодней неделе, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Учитывая отсутствие интересных экономических отчетов, в центр внимания попадет отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах.

«Если показатель вырастет значительнее прогнозных значений, это может стать стимулом для резких распродаж Brent, а, значит, все же надавит на позиции рубля. Кроме того, именно с 28 декабря ожидается рост активности по фиксации прибыли в преддверии продолжительных новогодних праздников», — пояснила Афанасьева.

«Как показывают данные по фьючерсным позициям, число коротких позиций значительно превышает число длинных по паре USD/RUB. Это говорит о дисбалансе, который будет выправляться к концу года. Таким образом, можно ждать роста пары к отметке 61,70, которая откроет путь к 62,40», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 28 декабря Центробанк РФ понизил официальные курсы валют. Так, Официальный курс доллара снижен на 0,0497 рубля, до 60,8587 рубля. Курс евро составил 63,5730 рубля (-0,1555 рубля). Цена на нефть марки Brent снизились до $55,91.

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