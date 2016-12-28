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«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт

Экономика
В экономическом плане год можно считать вполне благоприятным, считает эксперт экономических наук из Якутии

Якутск, 28 Декабря 2016, 08:34 — REGNUM  Уходящий 2016-й год оказался для России в экономическом плане очень сложным, сопровождавшимся глобальными политическими потрясениями и трагическими событиями в ведущих странах мира. Но, тем не менее, по сравнению с 2015-ым, его можно считать вполне благоприятным, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук из Якутии, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

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«Начало года ознаменовалось рекордным падением цены на нефть, которая к середине года восстановилась в районе 50 долларов за баррель нефти марки «брент». Это позволило российской экономике стабилизировать курс рубля, снизить инфляцию, а также ключевую ставку до 10%, — подчеркнул эксперт. — Вместе с тем, продолжались такие негативные процессы, как рост безработицы, дальнейшее нищание населения, банкротство малых предприятий и тому подобное. Но если сравнить с 2015-м годом, в котором рубль обесценился почти в 2 раза и экономика страны, казалось, катилась в пропасть кризиса, год можно считать вполне благоприятным».

Визиткой 2016-го года экономист назвал выход из пике экономики России, а также укрепление политического влияния в мире в связи с борьбой с международным терроризмом и распространением радикального исламизма в Сирии.

Якутию, по мнению Юрия Данилова, кризисные явления практически обошли стороной: «Так как в рублёвом исчислении экспортная продукция значительно подорожала, естественно, налоговые поступления в бюджет региона, в основном за счёт алмазодобывающих предприятий, также увеличились. Республика в очередной раз показывает экономический рост по показателям ВРП и промышленной продукции». Однако негативные экономические процессы коснулись населения региона, пояснил эксперт.

По его прогнозу, 2017-й год в экономическом плане может оказаться более благоприятным, если удастся преодолеть экономический спад и произойдёт повышение уровня жизни населения. «Должна продолжаться борьба с коррупцией, необходимо и дальше снижать ключевую ставку до 4−6%, что позволит обеспечить доступность кредитов для предприятий, бизнеса и населения», — подчеркнул Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению замдиректора аналитического департамента Альпари Натальи Мильчаковой, в России в 2016 году экономика продолжала стагнировать, однако во втором полугодии наметился ряд признаков стабилизации, а в конце года — постепенного восстановления. Снижение ВВП по данным Минэкономразвития РФ замедлилось до 0,4%.

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