«Рубль готовится протестировать отметку 60»

Москва, , 08:20 — REGNUM Торги на внутреннем валютном рынке 27 декабря открылись снижением по иностранным валютам. Рубль продолжил отвоёвывать у них позиции на фоне роста нефтяных котировок и отсутствия негативного фона, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

На американской сессии курс доллар/рубль снижался до 60,58 руб., курс евро/рубль — до 63,28 руб. Цена на нефть марки Brent повышалась на 2,20%, до $56,23 за баррель. На текущий момент бочка нефти стоит 3396 руб.

Отечественная валюта укреплялась к валютам без резких откатов. ЦБ РФ сгладил нисходящее движение по доллару, погасив спрос на валюту аукционом РЕПО. 27 декабря регулятор провёл еще один аукцион валютного РЕПО сроком на 14 дней, на котором банки получили $2,632 млрд. В понедельник 26 декабря ЦБ выдал банкам $5 млрд.

На торгах в Азии 28 декабря нефть торгуется в небольшом минусе. Цена корректируется после вчерашнего ралли. Она не достигла своего максимума, поэтому рост котировок продолжится до конца недели. Что в свою очередь окажет поддержку российской валюте. Рыночная ситуация благоприятна для российской валюты, чтобы протестировать отметку в 60 руб., но не все так просто.

В конце года у крупных спекулянтов на Чикагской бирже угас интерес к покупке национальной валюты. С ноября они в два раза сократили длинные позиции по рублю с 32,755 тыс. до 16,865 тыс. контрактов. Это указывает на то, что продавцам будет сложно проходить уровень 60 руб. У рубля осталась поддержка от аукционов Минфина. Сегодня, 28 декабря, Минфин РФ проведет два аукциона, на которых разместит ОФЗ в объёме 25 млрд рублей.

Есть пара дней, чтобы протестировать уровень 60 руб. Потом в преддверии длительных праздников, а также из-за нежелания переносить позиции на 2017 год трейдеры начнут закрывать открытые позиции, что приведет рубль к ослаблению. На фоне восстановления цен на нефть и аукционов Минфина РФ ожидаю по доллару снижение до 60,47 руб., евро — до 63,15 руб.