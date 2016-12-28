Правительство Вьетнама опубликовало данные о темпах роста ВВП за 2016 год

Экономика Вьетнама остается устойчивой благодаря устойчивому внутреннему спросу и производственному сектору, ориентированному на экспорт

Ханой, , 07:45 — REGNUM Рост ВВП Вьетнама за 2016 год составил 6,2%, согласно данным Центрального статистического управления Вьетнама, сообщает 28 декабря Associated Press.

Темпы роста ВВП Вьетнама в 2016 году не достигли показателей 2015 года, которые составили 6,68%, и запланированных показателей за текущий год, которые должны были составить 6,7%, однако учитывая неблагоприятные глобальные экономические условия, природные и экологические катастрофы, достигнутые результаты являются успешными, говорится в сообщении Центрального статистического управления Вьетнама.

Напомним, правительство Вьетнама публикует данные о темпах роста ВВП до наступления нового года.

Экономика Вьетнама остается устойчивой благодаря устойчивому внутреннему спросу и производственному сектору, ориентированному на экспорт, согласно данным Всемирного банка, опубликованным в декабре 2016 года.

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