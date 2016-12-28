Авианосец «Ляонин» прибыл в южную китайскую провинцию Хайнань
Тайбэй, 28 Декабря 2016, 07:13 — REGNUM Авианосец КНР прибыл на военно-морскую базу южной китайской провинции Хайнань, сообщает 28 декабря Reuters со ссылкой на источник в военном ведомстве Тайваня.
«Авианосец «Ляонин» достиг военной базы Хайнань. Мы продолжим следить за ходом учений», — заявил военный чиновник Тайваня.
Напомним, 25 декабря «Ляонин» прошел через Бохайский залив, согласно данным министерства обороны Японии. В состав авианосной группы КНР, прибывшей в южную провинцию, входят три ракетных эсминца, два ракетных фрегата и авианосец «Ляонин», пока единственный авианосец в стране.
В декабре 2015 года министерство национальной обороны КНР подтвердило, что идет строительство второго авианосца, однако дата его спуска на воду не известна. Информация о новом авианосце КНР является государственной тайной.
Пекин может построить несколько авианосцев в течение следующих 15 лет, согласно докладу Пентагона от 2015 года.
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