В Красноярском крае вырастут взносы на капремонт

По словам министра строительства и ЖКХ края, рост составит не более чем 30 копеек за квадратный метр ежегодно

Красноярск, , 06:40 — REGNUM В Красноярском крае утвердили минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2017−2019 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Несколько постановлений, касающихся капремонта, приняли на заседании краевого правительства 27 декабря. «Наиболее оптимальным для выполнения программы капремонта в крае и объективным, с точки зрения населения, будет сохранение заявленной в прошлые годы политики. Поэтому при установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2017−2019 годы было принято решение сохранить те же параметры изменения, что были в предыдущем трехлетнем периоде — то есть рост не более чем на 30 копеек за квадратный метр ежегодно, что ниже уровня инфляции», — отметил министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков.

В Минстрое привели пример: в текущем году в пятиэтажном доме, расположенном в центральной части региона, размер взноса составляет 6,60 руб./кв. м. В 2017 году он составит 6,90 руб./ кв. м, в 2018 — 7,20 руб./кв. м, в 2019 — 7,50 руб./кв. м.

Кроме того, внесены изменения в региональную программу капитального ремонта с учетом новых требований Жилищного кодекса РФ. Общий срок реализации программы остался прежним — она рассчитана на 30 лет, виды работ также не изменяются. Уточняется, что ранее все работы были распределены на пятилетние этапы, а теперь — запланированы по трехлетним периодам. Актуализированная региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края включает 14 645 многоквартирных домов, уточнили в Минстрое.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом фонде капремонта, к 19 декабря в регионе в общей сложности отремонтировали 198 многоквартирных домов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне текущего года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Николай Глушков сказал, что по краткосрочной программе 2017 года в крае будут капитально отремонтированы около 3 млн квадратных метров жилья на сумму 3,163 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: План капремонта 2017 года в Красноярском крае подготовили заранее